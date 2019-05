ATP Estoril – David Goffin strijdvaardig na nederlaag tegen Tsitsipas: “Vechtlust behouden”

David Goffin (ATP 25) verloor zaterdag in de halve finales van het ATP toernooi in Estoril van de Griek Stefanos Tsitsipas na een strijd van 2 uur en 19 minuten. “Het was een zware match met een hoge intensiteit”, vatte Goffin samen. Tsitsipas (ATP 10) won met 3-6, 6-4, 6-4. “We hebben allebei mogelijkheden gehad, soms stond ik voor en soms moest ik achter de feiten aanhollen. Hij heeft me goed in de fout kunnen duwen, maar uiteindelijk was het een goede match”, vertelde Goffin.

Voor de tweede keer dit seizoen heeft Goffin zich bij de laatste vier kunnen hijsen. In de halve finale in Marseille was het ook Tsitsipas die te sterk was voor de Belg. Toch is het een goed resultaat voor Goffin. “Ik ben naar Estoril gekomen om matchen te spelen: ik heb er drie gespeeld met twee overwinningen en één nederlaag. Dat is goed. Nu moet ik dit verder zetten in Madrid en die vechtlust behouden.”

Met Nadal die minder indrukwekkend overkomt op gravel deze campagne en Roger Federer die zijn terugkeer op de ondergrond maakt, lijkt alles open te liggen voor het ATP Masters 1.000-toernooi van Madrid, waar Goffin uitkomt tegen de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 35). “Nadal zal zoals altijd gevaarlijk zijn”, schat Goffin in.”Federer heeft al lang niet meer op gravel gespeeld, dus wordt het interessant om hem bezig te zien. Djokovic zal vechten om een nieuwe serie overwinningen na elkaar te kunnen behalen en er zijn ook nog andere goeie spelers zoals Dominic Thiem die kans maken. Het zal open zijn.”

bron: Belga