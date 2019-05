ATP Estoril – David Goffin geraakt weer niet voorbij Tsitsipas in halve finales

David Goffin (ATP 25) heeft zich zaterdag niet kunnen plaatsen voor de finale op het ATP-toernooi in het Portugese Estoril (gravel/524.340 euro). In de halve finale ging de 28-jarige Luikenaar in drie sets onderuit tegen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 10), topreekshoofd in Portugal: 3-6, 6-4 en opnieuw 6-4 na 2 uur en 19 minuten. In de onderlinge resultaten staat het 4-2 in het voordeel van de Athener.

Voor Goffin is het nu al van de finale van de Masters in 2017 geleden dat hij nog eens de finale van een toernooi kon bereiken. Toen verloor hij van Grigor Dimitrov. Met een stek bij de laatste vier evenaarde hij alvast zijn beste resultaat van 2019: eerder dit jaar stootte hij in Marseille ook al door naar de halve finales en ook toen werd hij uitgeschakeld door Tsitsipas, als leider in het Next Gen-klassement een van de aanstormende talenten in het mannentennis.

De Griek heeft momenteel twee ATP-titels op zijn palmares staan, na zeges in Stockholm (2018) en Marseille dit jaar. Daarnaast telt hij drie verloren finales. In Estoril staat hij zondag voor de toernooiwinst tegenover de Spaanse kwalificatiespeler Alejandro Davidovich Fokina (ATP 167), of de Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP 67).

