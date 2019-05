500-tal bezoekers voor mogelijk laatste editie Steenrock

Zo’n 500-tal mensen zijn zaterdag opgedaagd voor het Steenrock-festival aan het gesloten vluchtelingencentrum 127bis in Steenokkerzeel. Dat zijn er heel wat minder dan vorig jaar, maar het wisselvallige weer heeft daarin waarschijnlijk een grote rol gespeeld. Dat zegt Mathieu Thonon van het Collectif contre les Rafles, les Expulsions et pour la Régularisation (CRER), één van de organisatoren. Bovendien ging het vermoedelijk om de laatste editie van het festival, of toch minstens op die locatie. “De Regie der Gebouwen heeft het terrein tegenover 127bis opgekocht waar we ons evenement houden,” zegt Mathieu Thonon, “en ze hebben ons al laten weten dat ze het niet zien zitten om het evenement de komende jaren toe te laten. Dat is een tegenslag voor ons, ook al omdat we merken dat de situatie er de voorbije jaren niet op verbeterd is, integendeel. Er gaan binnenkort nog nieuwe vluchtelingencentra open en de migratiepolitie wordt steeds repressiever.”

“De laatste regering heeft de budgetten die besteed worden aan de asielzoekers verlaagd en tegelijkertijd de detentiecapaciteit opgevoerd door nieuwe gesloten centra te bouwen”, gaat Mathieu Thonon verder. “In 127bis zijn er zelfs detentieplaatsen voor families opgericht en de laatste maanden zijn hier kinderen opgesloten, hoewel dat ingaat tegen het Verdrag over de Rechten van het Kind, en tegen de beslissing van de Raad van State.”

Steenrock wordt sinds 2010 jaarlijks georganiseerd in Steenokkerzeel en verzet zich tegen de opsluiting om administratieve redenen van asielzoekers. Het niet hebben van goede papieren rechtvaardigt immers op geen enkele manier de opsluiting, zeggen ze. Bij de artiesten die dit jaar optraden bevonden zich onder meer La Malanga, Gustave Brass Band, Joy Slam en Chibida.

bron: Belga