Vrouwen snurken bijna even veel als mannen

Snurkende mannen hebben het niet makkelijk. Ze worden vaak met de vinger gewezen door hun partner en verantwoordelijk geacht voor heel wat slechte nachten. Vrouwen die snurken, daar wordt zelden over gepraat. Nochtans blijkt uit een nieuwe studie dat vrouwen bijna even vaak snurken als mannen.

Vrouwen worden veelal eleganter en lieftalliger ingeschat dan mannen, maar nu blijkt dat dat niet helemaal terecht is. Wat nachtelijk gesnurk betreft dan toch. Dat bewijst een Israëlische studie, gepubliceerd in het Journal of Clinical Sleep Medecine. Gedurende twee jaar namen de wetenschappers 1.913 mannen en vrouwen van gemiddeld 49 jaar onder de loep. Die hadden een ding gemeenschappelijk: ze leden aan slaapstoornissen.

Verdoken gesnurk







Bij aanvang van het onderzoek werd aan de deelnemers gevraagd om een zelfevaluatie in te vullen. Achteraf bleek dat de vrouwen het niet allemaal even nauw namen met de waarheid. “We hebben ontdekt dat hoewel de vrouwen bijna even veel snurkten als de mannen, ze geneigd waren om dat niet te melden en om hun gesnurk te onderschatten”, aldus Nimrod Maimon, pneumoloog aan de Ben-Gourion University en leider van het onderzoek.

Onderschat

De wetenschappers kwamen erachter dat 88% van de onderzochte vrouwen snurkte, terwijl slechts 72% van hen daar openlijk voor uitkwam. Bij mannen is er een omgekeerde tendens gaande; zij overschatten net hun snurkgedrag. 93,1% van hen gaf aan te snurken en slechts 92,6% deed dat ook echt. Bovendien ondervonden de onderzoekers dat het geluidsvermogen van het vrouwelijke geslacht weinig verschilt van het mannelijke: het gaat respectievelijk om 50 en 51,7 decibel.

Slaapapneu

Oké, dus vrouwen liegen over hun gesnurk. Niets aan de hand, toch? Jammer genoeg heeft dat ontkenningsgedrag wel degelijk schadelijke gevolgen. Bij sommige mensen is snurken namelijk een teken van slaapapneu. Dat betekent concreet dat de ademhaling tijdens het slapen door kleine pauzes onderbroken wordt. Maar liefst 25% van de vrouwen zou te lijden hebben aan die afwijking. Mits de juiste opvolging hoeft slaapapneu geen gevolgen te hebben, maar zonder behandeling is de stoornis slecht voor het organisme. Verstop je gesnurk dus vooral niet en ga indien nodig langs bij de dokter.