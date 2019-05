Ontdek de voordelen van donkere chocolade

Chocolade maakt gelukkig. Het lekkere goedje is niet alleen hemels lekker, maar het kan ook nog eens bevorderend zijn voor de gezondheid. Vooral donkere chocolade biedt tal van voordelen!

Een bom aan vitaminen en mineralen

Elke soort chocolade – dus ook melkchocolade en witte chocolade – zijn rijk aan vitamine A en B12. Die vitaminen zorgen onder andere voor gezonde tanden en beenderen. Donkere chocolade bevat door de hoge hoeveelheid cacao ook veel vitamine B. Die zijn belangrijk voor de aanmaak van lichaamsbouwstoffen.







Naast vitaminen geeft chocolade je ook een stevige boost van de mineralen magnesium, mangaan, koper, ijzer, en zink. Die laatste drie stoffen bevorderen het celvernieuwingsproces. Ze verhogen de bloed- en zuurstofstroom naar de hoofdhuid waardoor je haar sterker en gezonder wordt. Magnesium brengt dan weer je stresslevels naar beneden.

Flavonoïden

Cacao, en dus donkere chocolade, is een belangrijke bron voor flavonoïden. Die verdunnen het bloed en bevorderen de uitzetting van de bloedvaten wat het risico op hart- en vaatziekten vermindert. Daarnaast beschermen flavonoïden ook de huid tegen schade door de zon. Dat voordeel vind je wel niet terug in melkchocolade of witte chocolade, want die bevatten amper tot geen flavonoïden.

Cholesterol verlagen

Cacao en donkere chocolade zijn van nature cholesterolvrij. Meer nog, cacao doet de goede cholesterol stijgen en de hoeveelheid slechte cholesterol dalen. Met als gevolg dat het risico op cardiovasculaire ziektes mogelijk daalt. In witte chocolade en melkchocolade zit een zeer beperkte hoeveelheid cholesterol. Die is niet afkomstig van de cacao, maar van de melk die verwerkt wordt in de producten.

Goed gevoel

En last but not least, chocolade geeft gewoon een goed gevoel! Niet alleen omdat het lekker is, maar ook omdat pure chocolade vol zit met allerlei stoffen die je vrolijkheidsgevoel doen stijgen. De stof anandamide is er zo eentje van. Verder geven de aanwezige fenylethylamines je bij het eten van chocolade hetzelfde gevoel als wanneer je verliefd bent. Daarnaast zorgen de endorfines in pure chocolade voor een vermindering van de effecten van pijn en stress.

Zoals altijd is ook hier eten met mate geboden. Elke soort chocolade bevat nog steeds een pak suikers en verzadigd vet. Dus geniet van je stukje (donkere) chocolade, maar doe het niet vaker dan enkele keren per week.