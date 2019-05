Labradoodle eet 180 pond op van eigenaars, die dan nog dierenartskosten moeten betalen

Een negenjarige labradoodle heeft zijn baasje behoorlijk wat geld kost. De hond had zo’n grote honger dat hij besloot 180 pond te verorberen, cash! Een dierenarts trachtte de buit nog te recupereren, maar tevergeefs.

Een kennis die Judith en Neil Wright nog geld moest stak de envelop in hun brievenbus in Llandudno in Noord-Whales . Labradoodle Ozzie had zo’n trek dat hij maar besloot de envelop met acht biljetten van twintig pond, het plastic zakje waar ze inzaten en het klemmetje errond op te eten. “Iemand moest ons nog geld en stak het in de brievenbus”, vertelt Judith aan de Britse nieuwszender Sky News. “Zo heeft Ozzie het te pakken gekregen.”

Geldsnippers







Een dierenarts liet Ozzie het geld uitbraken, maar er bleef niet veel meer van over. De veterinair rekende nog eens 130 pond aan, of zo’n 150 euro, en het koppel mocht naar huis met wat geldsnippers. Volgens een woordvoerder van de dierenartsenpraktijk is het de eerste keer dat ze een dier binnenkrijgen die geld opat.

Judith en Neil proberen de versnipperde bankbiljetten om te ruilen bij de Engelse nationale bank. Daarnaast beloven ze ook hun brievenbus wat beter af te schermen van de eetlustige Ozzie, die gelukkig ongedeerd bleef.