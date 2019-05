Er is een attractiepark van Monopoly in de maak

Monopoly staat voor velen gelijk aan urenlang kinderlijk speelplezier, maar ook aan een hoop frustratie. Een ding is zeker: niemand die nog nooit in z’n leven een partijtje heeft gespeeld. Echte Monopolyfans kunnen binnenkort hun hart ophalen in een attractiepark dat volledig gehuld gaat in Monopolythema.

Welke uitvoering je ook in huis hebt, enkele elementen kunnen niet ontbreken in een potje Monopoly. De bank, de gevangenis, de parking, de aankoopbewijzen… Al die dingen zullen ook terugkomen in het attractiepark, maar dan levensgroot. Allerlei technologische snufjes, 4D-attracties en zelfs hologrammen zullen het spel nieuw leven inblazen.

Monopoly Dreams







Het attractiepark in kwestie krijgt de naam Monopoly Dreams en opent dit jaar nog de deuren. Het enige minpuntje is wellicht de locatie: Hong Kong. Wil je het park bezoeken, dan moet je daar dus een hele vakantie aan vastplakken. In ruil daarvoor krijg je wel een onvergetelijke ervaring. Een spel in het Monopoly Dreams zou naar verluidt een uur in beslag nemen. Het doel is ditmaal niet om om ter meeste huizen te verzamelen, maar wel om een misdaad op te lossen. Wordt vervolgd…