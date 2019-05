Dit alledaagse afvalproduct kan palmolie vervangen

Veel kans dat wanneer je enkele ingrediëntenlijsten bestudeert in de supermarkt, je op z’n minst een keer palmolie tegenkomt. Het is helaas een populair product met heel wat negatieve gevolgen. Wereldwijd worden talloze bossen gekapt om plaats te maken voor palmplantages. En dat terwijl de oplossing heel simpel kan zijn.

De Schotten Scott Kennedy en Fergus Moore vonden dat het tijd was voor verandering en zochten naar een duurzamer alternatief. Ze werkten beiden lange tijd in een koffiebar en het viel hen op dat er dagelijks enorme hoeveelheden koffiegruis werden weggegooid. “Zo’n 60% van het afval dat een koffiehuis produceert, is afkomstig van dat gruis. Alleen al in Schotland gaat het om 40.000 ton per jaar”, lieten de twee weten aan BBC.

Dus bedachten ze een slimme oplossing voor al dat afval. Ze slaagden erin om olie te persen uit het koffiegruis, die op dezelfde manier ingezet kan worden als palmolie. Zo wordt er en minder afval geproduceerd en moeten er geen plantages aangelegd worden. Ze richtten het bedrijf Eco Revive op en willen hun product nu verder aan de man brengen. Als het concept aanslaat, zou dat weleens het einde van de palmolie-industrie kunnen worden.