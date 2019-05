Wat hebben we toch veel aan de Mexicanen te danken! Van taco’s en tequila tot guacamole en de wonderbaarlijke Frida Kahlo. En daar stopt la fiesta niet. Op Cinco de Mayo vliegen de snoepjes weer uit de piñatas, want dan staat alles in het teken van de Mexicaanse cultuur en tradities. Hoewel het een misverstand is dat die dag de onafhankelijkheid wordt gevierd, is het wel de ideale gelegenheid om margaritas te drinken en alle kleuren uit je kast te halen.

Afrodite Trevlopoulos @eyefrodite

Tip

Taco’s zijn vies… said no Juan ever! Ook al heb je niets met Mexico, kan dit het perfecte thema zijn voor een leuk tuinfeestje of een verjaardag in mei. Geloof ons, je zal feesten like there’s

no mañana!