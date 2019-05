Zowat 21.000 ontheemden door cycloon Kenneth in Mozambique

Na de doortocht van cycloon Kenneth zijn ongeveer 21.000 mensen ontheemd in Mozambique. De cycloon heeft ongeziene schade veroorzaakt. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) vandaag. Meer dan veertig mensen zijn door het natuurgeweld om het leven gekomen. Kenneth was al de tweede zware storm die het Afrikaanse land trof in een maand tijd.

“De schade veroorzaakt door cycloon Kenneth is onbeschrijfelijk”, aldus Katharina Schnoering, hoofd van IOM in Mozambique. “Het gebied is zwaar getroffen, duizenden gezinnen zijn ontheemd, met hun hebben en houden verwoest.”







De organisatie zei dat ongeveer 21.000 mensen in het noorden van Mozambique ontheemd zijn en ofwel in opvangcentra verblijven, of bij gastgezinnen opvang vonden.

Volgens de overheid zijn ongeveer 200.000 mensen getroffen door de cycloon. De IOM stelde opvangpakketten ter beschikking van mensen die door de storm dakloos zijn geraakt.

In maart trof een andere cycloon met de naam Idai het land. Honderden mensen kwamen om het leven en tienduizenden raakten ontheemd. Ook Malawi en Zimbabwe kregen met de cycloon te maken. De Wereldbank maakte vandaag bekend ongeveer 700 miljoen dollar vrij te maken voor de drie landen.

Bron: Belga