‘Wolvin Naya heeft heel waarschijnlijk al geworpen’

Specialisten hebben een heel sterk vermoeden dat wolvin Naya al geworpen heeft. Dat zegt Marie-Laure Vanwanseele, woordvoerster van Natuur en Bos, vandaag. Op beelden die dateren van 23 en 24 april was te zien dat Naya hoogdrachtig was. Intussen is ze niet meer te zien op beelden, en dat is ook de reden waarom experts vermoeden dat ze geworpen heeft. “Op het moment dat ze geworpen heeft is het logisch dat we haar niet meer zien”, zegt Vanwanseele. “Het is niet zo dat we het nest weten zijn. Het is een beetje deductie op basis van de hoogdrachtige beelden van begin vorige week, dat specialisten zeggen dat de welpjes er al zijn.”

Natuur en Bos is absoluut niet van plan om op zoek te gaan naar het nest, want het is heel belangrijk om de wolven nu met rust te laten. Naar verwachting zullen de welpjes pas binnen enkele maanden hun eerste voorzichtige passen buiten het nest zetten. “Wij hebben onze camera’s in de regio, en beelden van de welpjes verwachten we ten vroegste in de zomer”, aldus Vanwanseele.







Ze benadrukt ook nog dat preventieve maatregelen nodig zijn om schapenweiden te beschermen, nu de welpjes geboren zijn. “De voedselbehoeftes zijn nu tijdelijk wat groter. August (de vader van de welpen, red.) moet voor de hele roedel voedsel voorzien.”

bron:Â Belga