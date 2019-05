WK snooker – John Higgins houdt Neil Robertson uit halve finales

De 37-jarige Australiër Neil Robertson (WS-4) zal ook dit jaar geen tweede wereldtitel op zijn palmares brengen. In de kwartfinales werd de wereldkampioen van 2010 woensdag in het Crucible Theatre van Sheffield met 13-10 uitgeschakeld door de 43-jarige Schot John Higgins (WS-5). Robertson won dit seizoen drie rankingtoernooien en toonde ook dit WK al zijn blakende vorm. In zijn partij tegen Higgins leek daar geen verandering in te gaan komen. “The Thunder from Down Under” kwam dinsdag met breaks van 58 en 91 uit de startblokken en hield de voorsprong tot 2-4 vast, maar zag de ervaren Higgins dan 4-4 langszij komen. In de tweede sessie kwam Robertson woensdagochtend opnieuw twee frames voor (4-6 en 5-7), maar Higgins sloeg hard terug en kon met een 9-7 voorsprong naar de slotsessie. Daarin won “The Wizard of Wishaw” ook het eerste spelletje, zijn vijfde op rij. Robertson beet zich nog vast tot 10-9 en 11-10, maar kon de opgelopen schade niet meer goedmaken. Met een 101 century maakte Higgins het in stijl af.

Door Robertson uit te schakelen werd Higgins de hoogst geplaatste speler in het toernooi en ook de enige die het WK al op zijn palmares heeft. Al voor de tiende keer in zijn carrière staat Higgins in de halve finales. Vier keer kroonde hij zich tot wereldkampioen (1998, 2007, 2009, 2011), drie keer werd hij runner-up (2001, 2017, 2018). Voor een derde WK-finale op rij moet hij in een best of 33 nog voorbij David Gilbert (WS-16), die Kyren Wilson (WS-8) met 13-8 uitschakelde. In de andere halve finale staat Judd Trump (WS-7) tegenover Gary Wilson (WS-32). De finale wordt zondag en maandag naar een best of 35 gespeeld.

Eerder dit seizoen sprak Higgins na een paar mindere resultaten nog van stoppen, nu is hij weer strijdvaardig als weleer. “David Gilbert is een sympathieke gast en als ik thuis zat, zou ik voor hem supporteren. Maar nu ik tegen hem moet spelen, hoop ik toch dat de zenuwen hem in deze fase van het toernooi wat parten gaan spelen. Ik voel me immers zeker niet de favoriet. David speelde dit seizoen al veel beter dan ik. De manier waarop hij Mark Williams en Kyren Wilson vrij makkelijk opzijzette, was indrukwekkend.”

Bron: Belga