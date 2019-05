Wereldkampioen Valverde moet passen voor Ronde van Italië

Wereldkampioen Alejandro Valverde staat op 11 mei niet aan de start van de Ronde van Italië in Bologna. De Spanjaard is nog onvoldoende hersteld van zijn valpartij in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik. Hij liep toen een botoedeem in het heiligbeen op. “Het is heel jammer dat ik niet naar een grote ronde als de Giro kan afreizen, maar ik moet aan mijn lichaam denken”, schrijft de 39-jarige Valverde op Twitter. “Ik moet 100 procent herstellen om later dit jaar de best mogelijke resultaten te kunnen halen. Ik wens mijn ploegmaten bij Movistar veel succes.”

Valverde kwam op donderdag 25 april ten val tijdens een training voor Luik-Bastenaken-Luik. Hij hield er een vochtophoping in het grootste bot van de wervelkolom aan over. Enkele dagen later moest hij al snel de strijd staken in La Doyenne.







Voorlopig blijft het voor de Murciaan dus bij een deelname aan de Giro. In 2016 werd hij derde en won een etappe.

Valverde zoekt al het hele seizoen naar zijn beste vorm. Hij won in 2019 nog maar een keer, een rit eind februari in de UAE Tour.

bron: Belga