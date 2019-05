Vier gewonde verdachten van woninginbraken opgepakt na achtervolging en ongeval

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag vier mannen opgepakt die verdacht worden van een poging tot woninginbraak in Dilbeek. De arrestatie kwam er wel pas na een achtervolging over de Brusselse ring, die eindigde toen het voertuig van de vier in Eigenbrakel verongelukte. De vier worden in verband gebracht met een hele reeks inbraken in verschillende arrondissementen. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde vrijdagavond. De vier mannen, 29, 26, 25 en 22 jaar oud, werden betrapt toen ze probeerden in te breken in een woning in Dilbeek en gingen er met hun voertuig vandoor. De politie zette meteen de achtervolging in en volgde het viertal over de Brusselse ring tot in Eigenbrakel (Waals-Brabant). Ter hoogte van de uitrit naar Waterloo verloor de bestuurder van het vluchtvoertuig de controle over het stuur, waarna de wagen verongelukte.

De vier inzittenden zaten gekneld en moesten door de brandweer uit de wagen bevrijd worden. Ze werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis, waar de politie hen meteen in de boeien sloeg.

Het voertuig waarmee de vier zich verplaatsten is volgens het parket Halle-Vilvoorde gekend in verschillende dossiers van diefstal met braak, in verschillende arrondissementen. Het parket laat de vier dan ook voorleiden bij de onderzoeksrechter en vraagt dat ze onder aanhoudingsbevel zouden geplaatst worden.

bron: Belga