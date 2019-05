Verkiezingen19 – Herziening financieringswet is “onbespreekbaar”

Een herziening van de financieringswet is in de huidige omstandigheden “niet bespreekbaar”. Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever in het VRT-programma ‘De Afspraak op Vrijdag’ duidelijk gemaakt in een reactie op een oproep van PS-voorzitter Elio Di Rupo. Di Rupo hield onlangs een pleidooi voor een herziening van de bijzondere financieringswet die in het kader van de zesde staatshervorming is vastgelegd. Omdat Wallonië economisch minder vooruitgang boekt, dreigt het gewest vanaf 2025 geld te verliezen.

“Natuurlijk is dat niet bespreekbaar”, zo reageerde De Wever. “Dat is bespreekbaar in het kader van het confederalisme, welke financiële solidariteit de confederatie biedt en welke mechanismen er zijn, maar op zichzelf ga ik daar nooit met hem over spreken. Daar denk ik nog niet aan.”

De Wever wees erop dat zijn partij vijf jaar geleden een grote gok waagde door federaal te gaan besturen. “Ik weet niet hoe lang we dat gaan moeten volhouden, maar zolang als wij die grote Waalse linkerzijde ter zijde kunnen houden, komt vroeg of laat het moment dat zij zelf om een staatshervorming zullen vragen”, zei de N-VA-voorzitter.

“Ik stel vast dat dat moment eigenlijk nu al aan het aanbreken is”, vervolgde De Wever. “Als de Zweedse partijen in Vlaanderen niet verliezen en ze winnen, en de linkse partijen winnen massaal in Franstalig België, wie zegt dan dat wij overmorgen niet over het confederalisme kunnen spreken? Wat gaat men dan anders doen? Wie gaat een regering maken?”

bron: Belga