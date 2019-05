Vandalen bekladden Standard-stadion met Anderlecht-slogans

Minder dan een week nadat het Jan Breydelstadion in Brugge beklad werd met graffiti, hebben Anderlecht-aanhangers het stadion van Standard onder handen genomen, zo bleek deze middag uit beelden op sociale media. De vandalenstreken, Anderlecht-slogans die onder meer op de ticketshop werden aangebracht, kwamen twee dagen voor de Clasico tussen Anderlecht en Standard aan het licht. Die wedstrijd van de zevende speeldag in Play-off I wordt zondag in het Constant Vanden Stockstadion gespeeld. In de heenronde liep het in de clash tussen beide teams volledig uit de hand en moest de wedstrijd vervroegd worden stilgelegd nadat de supporters van Anderlecht vuurpijlen en rookbommen op het veld hadden gegooid. Anderlecht werd gestraft met een forfaitnederlaag, 5.000 euro boete en een match achter gesloten deuren.

De malaise blijft op deze manier aanhouden bij Anderlecht. Sportief haalde de club voorlopig een dramatische één op achttien in Play-off I. Extrasportief vielen vorige week woensdag zowel op het trainingscentrum in Neerpede als in het Constant Vanden Stockstadion speurders van de federale politie binnen. De inval kaderde in een gerechtelijk onderzoek naar witwaspraktijken en het opzetten van een criminele organisatie.







bron: Belga