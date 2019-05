Ruim 200 deelnemers aan aftrap van Belgian Pride Festival in Brussel

Meer dan 200 personen hebben vrijdagavond deelgenomen aan de kick-off van het Belgian Pride Festival dat tot 19 mei loopt in Brussel. Hoogtepunt wordt op 18 mei de Pride Parade. In het Brusselse stadhuis werden toespraken gehouden door vertegenwoordigers van verschillende partnerorganisaties, Brussels minister Pascal Smet en Brussels burgemeester Philippe Close. “Deze 15 dagen van activiteiten rond het Pride Festival zijn de gelegenheid om stil te staan bij een zwart cijfer, dat van de homofobe agressie”, verklaarde Close. “Die zijn stijgend vergeleken met het gemiddelde van de voorbije vijf jaren. (…) Die stijging van de cijfers wil ook zeggen dat mensen vaker durven klacht indienen, ook al moet er nog gewerkt worden aan de manier waarop deze klachten worden geregistreerd in de commissariaten.”

Cyrille Prestianni, voorzitter van de vzw Belgian Pride, gaf uiting aan zijn ‘ongerustheden’ over de evolutie van de mentaliteit in Europa. Hij wees naar marsen tegen het homohuwelijk in Frankrijk. “Vandaag verspreiden die bewegingen zich naar onze voordeur. Italië, Polen en Hongarije zijn slechts onderdelen van een conservatieve ijsberg die Europa riskeert te doen stranden.”

Met een grote regenboogvlag werd daarna door de Brusselse centrumstraten opgetrokken. Manneken Pis kreeg een gelegenheidspak aangetrokken van de Franse ontwerper Jean-Paul Gaultier.

Het Pride Festival van het RainbowHouse Brussels wordt voor de 15e keer georganiseerd met de focus op interseksualiteit.

bron: Belga