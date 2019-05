Ronde van Yorkshire – Rick Zabel boekt tweede profzege

Rick Zabel (Katusha) heeft zijn tweede zege in zijn carrière beet. In Bedale klopte hij vrijdag in de sprint Boy van Poppel en Chris Lawless. “Het was een korte, maar lastige etappe”, vatte de Duitser na afloop samen, “ondanks alle chaos op het eind, haal ik het toch.” De rit telde slechts 132 km, dus ging het snel tussen Barnsley en Bedale. “In zo’n ritten is het altijd ‘volle gas'”, stelde hij, “en dan was het ook nog eens de ganse dag tegenwind, dus dat maakte het nog dat tikkeltje lastiger.”

De vluchters werden pas laat teruggegrepen, op vijf kilometer van de streep. “Daarna was het complete chaos en ik had alle geluk van de wereld nodig om recht te blijven, een paar keer dacht ik dat ik zou vallen, maar op een of andere manier was het geluk aan mijn zijde en kon ik zelfs vanuit een goede positie aan mijn sprint beginnen. Toen ik het bord zag van de 300 meter, besloot ik al aan te zetten. Het was nog ver, maar ik moest gewoon mijn kans grijpen. Ja, ik had schrik dat iemand me op 50 meter nog zou remonteren, maar gelukkig viel ik niet stil en haal ik het hier. Dit is een enorme opluchting na mijn slechte start van het seizoen door een hersenschudding en een gebroken sleutelbeen, maar dit maakt heel veel goed. Het is ook een opsteker voor mijn team dat nog niet veel won voor deze rit (één overwinning, de Trofeo Palma met Kittel die in het sukkelstraatje zit en op het laatste moment niet aan de start kwam in Yorkshire, red) en nu wel weer eens de bloemen pakt.”

bron: Belga