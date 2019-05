Renners winnen meer door ketonen: “Geen onderzoek door antidopingagentschappen”

Het Wereldantidopingagentschap (WADA) of andere agentschappen die doping bestrijden, zullen hoogstwaarschijnlijk geen onderzoek voeren naar de mogelijke schadelijke effecten van ketonen. Andere instanties zullen dat al meer dan voldoende doen. Dat zegt professor Peter Van Eenoo, hoofd van het Gentse antidopinglab, nadat De Morgen een onderzoek van de KU Leuven publiceerde dat aantoont dat ketonen wel degelijk de prestaties van atleten verbeteren. Ketonen worden door het lichaam in kleine hoeveelheden aangemaakt bij de vetverbranding en zijn een rijke energiebron. In het wielerpeloton zijn ketonen bij de meeste ploegen gekend. Van Eenoo is het grotendeels eens met de resultaten van de studie, “maar het onderzoek naar de effecten en neveneffecten van ketonen staat nog in de kinderschoenen”, zo zegt hij. “Dat er geen neveneffecten zijn, klopt voorlopig dus.”

Om op de dopinglijst te komen, moet een product prestatiebevorderend zijn en moet het negatieve neveneffecten hebben. “Dat eerst is bewezen, het tweede niet.”







Van Eenoo is ervan overtuigd dat er onderzoek gevoerd zal worden naar de negatieve neveneffecten, “maar dat zal niet gebeuren door de antidopingagentschappen”, zegt hij. “Andere organisaties zullen dat doen.”

De professor ziet ketonen ook nog niet in de eerstkomende jaren op de dopinglijst verschijnen, zo zegt hij nog.

bron:Â Belga