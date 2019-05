Philadelphia neemt voorsprong tegen Toronto

Philadelphia staat na drie wedstrijden op voorsprong tegen Toronto in hun halve finale van de Eastern Conference in de NBA. De Sixers haalden het gisterenavond met 116-95. Joel Embiid was met 33 punten, 10 rebounds en 5 blocks dé sterkhouder bij de thuisploeg. Ook Jimmy Butler speelde een knappe partij en greep maar net naast een triple double (22 punten, 9 rebounds, 9 assists).

In het verliezende kamp scoorde Kawhi Leonard eveneens 33 punten voor de Raptors. De Canadezen hadden het eerste duel tegen de Sixers gewonnen (108-95) maar gingen daarna voor eigen publiek onderuit (89-94).







De 76ers genieten zondag voor de tweede keer van het thuisvoordeel in hun Wells Fargo Center en kunnen dan de kloof uitbouwen tot 3-1. Wie het eerst vier keer wint, stoot door naar de finale van de Eastern Conference tegen Milwaukee of Boston. Na twee wedstrijden staat het in die confrontatie 1-1 gelijk.

Bron: Belga