Peruaanse ex-president Kuczinsky onder huisarrest geplaatst

De voormalige Peruaanse president Pedro Pablo Kuczynski, die in verdenking is gesteld in het corruptieschandaal rond het Braziliaanse bouwconcern Odebrecht, is donderdag in Lima onder huisarrest geplaatst. Kuczynski werd zaterdag met spoed geopereerd. Het Peruaanse gerecht beval op 20 april de voorlopige hechtenis van Kuczynski maar de oud-president, die sinds 16 april in het ziekenhuis lag, werd niet opgesloten. De 80-jarige Kuczynski werd zaterdag met spoed geopereerd en kreeg een pacemaker ingeplant. Nog diezelfde dag ging het gerecht ermee akkoord om de voorlopige hechtenis om te zetten in huisarrest. Het huisarrest gaat gepaard met strikte controlemaatregelen – zoals het verbod om te praten met de pers – en met een borg van omgerekend 27.000 euro.

Kuczynski verliet donderdag het ziekenhuis en werd met een ziekenwagen naar zijn woning gebracht, stelde een journalist van het Franse persagentschap AFP vast.

De president, die van de Peruanen de bijnaam “PPK” kreeg, werd in maart 2018 de eerste president-in-functie die gedwongen werd af te treden wegens zijn banden met Odebrecht. Dat bedrijf beweerde bijna 5 miljoen dollar te hebben betaald aan adviesbureaus gelinkt aan het staatshoofd, die in die periode nog minister was.

Het gerecht voert ook een onderzoek naar de ex-presidenten Alejandro Toledo (2001-2006) en Ollanta Humala (2011-2016) wegens corruptie. Oppositieleider Keiko Fujimori zit al sinds 31 oktober in voorlopige hechtenis. Een andere oud-president die in opspraak kwam, Alan Garcia (1985-1990 en 2006-2011), pleegde op 17 april zelfmoord toen de politie hem in zijn woning kwam oppakken.

Het Braziliaanse bouwconcern Odebrecht zou gedurende meer dan een decennium in totaal 788 miljoen dollar hebben uitgegeven in een tiental landen in de regio om lucratieve staatscontracten af te kopen. Het bedrijf gaf toe dat tussen 2005 en 2014 maar liefst 29 miljoen dollar aan steekpenningen werd betaald in Peru.

Bron: Belga