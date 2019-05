Moord op Kim Jong-nam – Laatste verdachte voor moord op halfbroer Noord-Koreaanse leider vrijgelaten

De Vietnamese vrouw die terechtstond voor de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, is vrijgelaten uit de gevangenis. Daarmee zijn alle verdachten op vrije voeten.

Doan Thi Huong mocht de vrouwengevangenis van Kajang vrijdag in de vroege ochtend verlaten, liet haar advocaat Hisyam Teh aan dpa weten. “Ze is vrijgelaten en zal vanavond naar Hanoi vliegen”, klinkt het.

Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider, werd in februari 2017 op de luchthaven van Kuala Lumpur in ware Koude Oorlogstijl gedood nadat hij het zenuwgas XV in zijn gezicht had gekregen. De 30-jarige Doan Thi Huong en de Indonesische Siti Aisyah werden beschuldigd van moord.

De Vietnamese vrouw was veroordeeld tot drie jaar en vier maanden cel nadat het parket de beschuldiging van moord, waarop de doodstraf staat, vorige maand vervangen had door “vrijwillige slagen en verwondingen”.

De 26-jarige Siti Aisyah werd in maart al vrijgelaten nadat de aanklachten tegen haar waren ingetrokken. Ze vertrok toen meteen naar Indonesië.

Beide vrouwen hebben steeds alle beschuldigingen tegen hen ontkend en beweren dat ze in de val waren gelokt door Noord-Koreaanse agenten. Ze dachten naar eigen zeggen dat ze deelnamen aan een grap voor een spelprogramma.

Volgens Zuid-Korea heeft Noord-Korea de moord georkestreerd, iets wat Pyongyang altijd heeft ontkend. Kim Jong-nam was een tegenstander van het Noord-Koreaanse regime en leefde in ballingschap.

bron: Belga