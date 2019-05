Militairen melden ziekten door giftige rook

Belgische militairen zijn in Afghanistan blootgesteld aan rook uit een burn-pit, een grote afvalverbrandingskuil in openlucht. Drie weken na de opening van een meldpunt door de vakbond ACMP hebben zich meer dan negentig militairen gemeld die denken ziek te zijn door de burn-pit of die zich daar zorgen over maken. Dat bericht De Morgen vandaag. Bij de legervakbond ACMP lopen elke dag een handvol meldingen binnen van militairen die vrezen voor hun gezondheid. “Ze stellen zich vragen over hun huidige gezondheidstoestand, de toekomstige evolutie van hun gezondheid en het gebrek aan opvolging vanuit het leger”, schrijft de grootste legervakbond in een tussentijds rapport. Ongeveer alle melders hebben tijdens hun missie op de luchtmachtbasis in het Afghaanse Kandahar, tussen 2008 en 2012, last gehad van de burn-pit. Dit ging van een prikkelende keel en geurhinder door de rook, over regelmatige lichte hoofdpijn en bloedneuzen tot zware ademhalingsproblemen, slapeloosheid, pijn in de borst en diarree.

Zes militairen denken dat ze vandaag een ziekte hebben die gerelateerd is aan hun toenmalige blootstelling aan de burn-pit. Ze kampen onder meer met chronische bronchitis, astma, spijsverteringsproblemen en huidklachten.







bron: Belga