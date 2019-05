Makelaars verdienen 150 miljoen aan Belgische clubs

Alle Belgische voetbalclubs samen hebben de laatste vier seizoenen 152,4 miljoen euro betaald aan spelersmakelaars, blijkt uit cijfers van de voetbalbond. In Europa staat België daarmee op de zevende plaats. Dat berichten Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en De Standaard vandaag. Van de transferwinst van 200 miljoen euro vloeide dus 75 procent weg naar makelaars. Anderlecht laat met 39 miljoen euro de andere vier grote clubs – bij RC Genk, Standard, Club Brugge en AA Gent gaat het over 14 tot 16 miljoen euro – ver achter zich. Ook in het eerste seizoen onder Marc Coucke verdienden ­spelersmakelaars nog bijna 13 miljoen euro bij Anderlecht.

Bij transfers en contractverlengingen bedingen spelersmakelaars een bepaald percentage voor de onderhandelingen, geld dat door de clubs betaald wordt. In de nasleep van operatie Propere Handen besliste de Pro League, de organisatie die de Belgische profclubs vertegenwoordigt, al om de macht van de makelaars aan banden te leggen. Zo zou er een clearinghouse komen om de geldstromen in kaart te brengen en zouden de makelaars in de toekomst door de spelers zelf betaald ­moeten ­worden.







bron: Belga