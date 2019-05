Lize Broekx en Hermien Peters mikken op volgende carrièrestap: “Zijn geen rookies meer”

Lize Broekx en Hermien Peters hopen België volgend jaar te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in Tokio. De Limburgse tandem wil als duo (K2) naar Japan, maar mikt ook op individuele kwalificatie (K1). “We focussen ons op de K2”, legde Broekx vandaag uit in het Sportcentrum Hazewinkel in Willebroek. “We vormen al sinds 2012 een paar en hebben in die periode steeds vooruitgang geboekt. We geloven dat we kans maken om ons te plaatsen, ook individueel. We kijken echt uit naar een eventuele deelname aan de Spelen. Het moet geweldig zijn om Team Belgium te vertegenwoordigen in Tokio.”

Ook Peters leeft met vertrouwen toe naar het WK in het Hongaarse Szeged (22-24 augustus), waar de eerste olympische tickets te verdienen vallen. “Ik voel dat we als duo naar een steeds hoge niveau groeien. We hebben de voorbije jaren niet alleen aan kracht gewonnen, maar ook op technisch vlak loopt de samenwerking steeds vlotter. We hebben al heel wat internationale ervaring en voelen ons klaar voor volgende stap. We zijn geen rookies meer.”







bron: Belga