Liberalen willen liberalisering spoor in Limburg testen

Als het van Open Vld afhangt, moet een gedeeltelijke privatisering de kwaliteit van het spooraanbod opkrikken. Kamerleden Patrick Dewael en Nele Lijnen stellen voor dat Limburg als proeftuin zou dienen, waarbij de infrastructuur in handen blijft van de overheid, maar privébedrijven het net uitbaten. Beide Limburgers willen de test inschrijven in het volgende regeerakkoord. De Vlaamse liberalen geloven dat de concurrentie voor een wake-upcall voor de NMBS kan zorgen. Ze kijken daarvoor specifiek naar Limburg, omdat het spoorbedrijf in die provincie “gebuisd” is, aldus een mededeling. Ook Het Belang van Limburg meldt het voorstel vandaag.

Lijnen verwijst naar het “Limburgnet” dat ze eerder naar voren schoof. Daarin geldt Hasselt als centrale hub van waaruit snelle treinen heen en weer kunnen rijden richting de uiterste Limburgse stations. Het lokale net kan in concessie worden gegeven aan privé-bedrijven. Als voorbeeld verwijzen Lijnen en Dewael naar Nederlands Limburg.







De infrastructuur blijft in handen van de overheid, die een mobiliteitsvisie opstelt en een concessie uitschrijft. Private operatoren kunnen dan een voorstel doen op basis van die visie.

