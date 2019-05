La Semaine Olympique Française – Emma Plasschaert start als derde aan medaillerace

Emma Plasschaert start zaterdag als derde in de medaillerace in de Laser Radial-klasse van La Semaine Olympique Française. De 25-jarige Oostendse schoof vrijdag in het Franse Hyères nog op van de vierde naar de derde plaats. De wereldkampioene won vrijdag de eerste regatta van de dag en eindigde in de twee daaropvolgende regatta’s telkens op de tweede plaats. Na in totaal elf regatta’s komt ze daarmee op zeventig punten, 28 meer dan de Hongaarse leidster Maria Erdi. De Finse Tuula Tenkanen volgt op de tweede plaats met 51 punten.

Aan de medaillerace mag enkel de top tien deelnemen. De punten tellen er dubbel. Voor de rest van het pak volgt er een klassementsrace. Maité Carlier staat voorlopig met 199 punten op de twintigste plaats. Eline Verstraelen is 31e.

In de RS:X is Thomas Broucke 43e.

Stand Laser Radial (na 11 regatta’s):

1. Maria Erdi (Hon) 42 ptn (1-4-11-5-5-1-8-(15)-2-1-4)

2. Tuula Tenkanen (Fin) 51 (17-6-1-1-1-3-(19)-7-5-5-5)

3. Emma Plasschaert (Bel) 70 (5-22-(26)-2-4-4-22-6-1-2-2)

…

20. Maité Carlier (Bel) 199 (7-18-20-17-13-15-37-22-23-27-(39))

31. Eline Verstraelen (Bel) 269 (33-21-17-27-(41)-39-1-11-41-41-38)







. RS:X (na 12 regatta’s)

1. Mattia Camboni (Ita) 51 ptn (2-1-3-3-2-1-4-9-3-1-8-7-4-3-(17))

2. Thomas Goyard (Fra) 79 (9-2-11-6-14-5-2-1-4-(17)-15-3-5-1-1)

3. Daniele Benedetti (Ita) 80 ((21)-15-13-1-1-2-1-3-1-15-6-1-1-16-4)

…

43. Thomas Broucke (Bel) 423 (36-42-35-44-32-41-37-DSQ-DSQ-39-35-33-30-45-UFD)

bron: Belga