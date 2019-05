Jonge Belgen pakken in extremis een punt in openingsduel

De jonge Duivels onder 17 jaar hebben vandaag in Dublin 1-1 gelijkgespeeld tegen Tsjechië in hun openingswedstrijd op het EK in Ierland (3-19 mei). De gelijkmaker van Club Brugge-aanvaller Thibo Baeten kwam er pas vijf minuten in blessuretijd. De andere wedstrijd in groep A, tussen gastland Ierland en Griekenland, wordt vanavond (om 20u00) afgewerkt. De Belgen domineerden de eerste helft, zowel in balbezit als in kansen, maar konden niet scoren. Dat lukte de Tsjechen na de pauze wel. Club Brugge-verdediger Ibe Hautekiet bracht Tsjechië met een ongelukkig eigen doelpunt op 1-0. Voor België kreeg Francois Engolo drie minuten voor tijd nog zijn tweede gele (en dus rode) kaart en het kalf leek verdronken voor de jongens van bondscoach Bob Browaeys. Maar dat was buiten invaller Baeten gerekend. Hij versloeg doelman Hornicek in de 95e minuut en schonk de jonge Duivels zo alsnog een punt.

De tweede groepsmatch van de Belgen is maandag in Longford tegen Griekenland. Het laatste groepsduel tegen Ierland, in Dublin, is voor volgende week donderdag. Bondscoach Roberto Martinez zal dat duel ter plaatse bijwonen.







De eerste twee van elke groep stoten door naar de kwartfinales. De top vier van het EK verzekert zich van een deelnamebewijs voor het WK, later dit jaar in Brazilië. Het vijfde Europese ticket wordt verdeeld in een minitoernooi met de vier verliezende kwartfinalisten.

Het is de vierde keer in vijf jaar tijd dat de jonge Duivels deelnemen aan de EK-eindronde. Vorig jaar haalden de min 17-jarigen de halve finales op het EK in Engeland. Ook in 2015 waren de halve finales het eindstation. Dat jaar veroverden de jonge Duivels ook brons op het WK.

Bron: Belga