Italië stelt beslissing over noodlijdend Alitalia uit tot na verkiezingen

De Italiaanse regering beslist pas op 15 juni wat het gaat doen met de bijna-failliete luchtvaartmaatschappij Alitalia. De regering stelt daarmee de beslissing uit tot na de Europese verkiezingen van later deze maand. De Italiaanse spoorwegmaatschappij Ferrovie dello Stato (FS) zou een bindend overnamebod doen op de Alitalia, maar vindt voorlopig onvoldoende mede-investeerders. FS krijgt nu de tijd tot 15 juni, kondigde vicepremier en minister van Industrie Luigi Di Maio vrijdag aan. Di Maio drong er echter op aan dat FS “zo snel mogelijk” met zijn bod zou komen. De staatsspoorwegmaatschappij beschikt over onvoldoende middelen om Alitalia alleen over te nemen, en probeert dus een consortium op te richten. Onder meer de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta en het Italiaanse ministerie van Economie maken nu deel uit van dat consortium.

Di Maio zei donderdag aan tv-zender La7 dat er nog een laatste investeerder nodig is, die de resterende 15 pct van Alitalia over zou moeten nemen.

Alitalia, dat nog zo’n 11.000 werknemers telt, ging in het voorjaar van 2017 failliet nadat grootaandeelhouder Etihad weigerde meer geld in het bedrijf te steken. De Italiaanse luchtvaartmaatschappij werd daarna in de lucht gehouden door een speciaal overbruggingskrediet van de Italiaanse overheid. Dat krediet, 900 miljoen euro, zou Alitalia moeten terugbetalen, plus 145 miljoen euro intresten. Omdat de regering nog altijd betrokken is bij pogingen om Alitalia recht te houden, zal die terugbetaling misschien niet meer moeten. Verwacht wordt dat de Europese Commissie hier echter wel zal op aandringen. De Commissie heeft een onderzoek naar staatshulp voor Alitalia lopen.

bron: Belga