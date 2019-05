Isaac Kimeli en Robin Hendrix plaatsen zich in Stanford voor 5.000 meter in Doha

Isaac Kimeli en Robin Hendrix zijn in de afgelopen nacht als vierde en vijfde gefinisht op de 5.000 meter bij de prestigieuze Payton Jordan Invitational in het Amerikaanse Stanford. Ze plaatsten zich beiden voor het WK later dit jaar in Doha en lieten straffe persoonlijke records optekenen van 13:18.19 en 13:19.50. De WK-limiet bedraagt 13:22.50. De winst ging in Stanford naar de Ethiopiër Yomif Kejelcha in 13:10.72. De 25-jarige Kimeli kneep drie seconden van zijn persoonlijk record af, klokte de tweede Europese jaarprestatie en komt op de zevende plaats op de Belgische ranking aller tijden. De 24-jarige Hendrix verbaasde misschien nog meer door tien seconden onder zijn persoonlijke besttijd te duiken, de derde Europese jaartijd te klokken en zich naar de achtste plaats op de Belgische ranking aller tijden te lopen. Voor zowel Kimeli als Hendrix wordt het straks in Doha – tenzij ze nog door drie landgenoten worden ingehaald en niet mogen afreizen – hun allereerste mondiaal toernooi (WK of OS).

Lander Tijtgat won in Stanford de B-reeks van de 5.000 meter in 13:40.16. Soufiane Bouchikhi hoopte in de 10.000 meter onder de WK-limiet van 27:40 te duiken, maar hij stapte onderweg uit.







Het WK atletiek vindt plaats van 27 september tot 6 oktober in het Qatarese Doha.

bron: Belga