Ex-wereldkampioene kunstschaatsen Kaetlyn Osmond zegt competitie vaarwel

De Canadese kunstschaatsster Kaetlyn Osmond heeft op 23-jarige leeftijd een punt gezet achter haar carrière. Vorig jaar werd ze nog wereldkampioene en pakte ze twee olympische medailles. “Iedereen mag het nu officieel weten. Ik ga niet langer in competitie treden. Zelf was ik er al een poosje uit maar nu ik het officieel hoor, lijkt het niet echt. Ik heb opwindende plannen voor mijn toekomst en ik kijk ernaar uit om die met jullie te delen”, schrijft Osmond in een tweet.

De Canadese kroonde zich vorig jaar tot wereldkampioene in Milaan nadat ze in 2017 al zilver had gewonnen. Op de Winterspelen in Pyeongchang pakte ze goud in de teamcompetitie en brons in de individuele wedstrijd. Vier jaar eerder, in 2014 in Sotsji, werd ze met de Canadese ploeg tweede.







Dit seizoen liet Osmond, die in haar carrière flink wat blessures kende, het WK en de Grand Prix Series links liggen.

bron: Belga