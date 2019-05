Ebola in Congo – Ebola-epidemie eiste vrijdag 1.000e dode

De ebola-epidemie in het oosten van Congo heeft vrijdag zijn 1.000e slachtoffer geëist. Dat blijkt uit het recentste bulletin van het Congolese ministerie van Gezondheid, dat aan het Duitse persbureau DPA werd bezorgd. Daarin wordt gewag gemaakt van 1.008 doden door ebola. In de vorige update donderdagavond was nog sprake van 994 doden. In totaal zijn sinds de epidemie in augustus vorig jaar uitbrak al 1.529 gevallen geregistreerd. “Elke vooruitgang wordt ongedaan gemaakt door tegenslagen zoals aanvallen op behandelingscentra”, zei Michael Ryan, directeur voor de noodhulp bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), vrijdag nog in Genève. Deze uitbraak is de tweede zwaarste ooit, na de epidemie die in 2014 en 2015 in West-Afrika 11.000 mensenlevens eiste. De derde zwaarste epidemie ooit, in 2000-2001 in Oeganda, telde 425 gevallen – bij de huidige epidemie in Congo zijn alleen onder minderjarigen al 422 gevallen geteld.

“De (gebrekkige) veiligheid is een grote hindernis”, aldus Ryan. “Politici en gewapende milities verspreiden leugens over de inzet van de hulpverleners, om de ebolacrisis voor hun eigen doelen te gebruiken.” De WHO roept daarom regering en oppositie op samen te gaan zitten om de strijd tegen ebola te depolitiseren. “Deze ramp mag niet aangewend worden om conflicten te doen oplaaien.” De WHO merkt in haar eigen bulletin wel op dat er de voorbije week geen enkel “significant geweld” was op de hulpverleners. Op 19 april werd nog een epidemioloog van de WHO vermoord door gewapende mannen.

Volgens Ryan zijn er genoeg vaccins, maar vaccinatiecampagnes in de dorpen mislukken soms door de onveiligheid in de regio. Door de inzet van hulpverleners en de vaccinatiecampagnes zijn wel al 421 mensen genezen van ebola.

De kosten voor de hulpverlening lopen nog volgens Ryan intussen uit de hand. Er is zeker 88 miljoen dollar nodig om de grootste noden te lenigen, maar van dat bedrag is nog maar 34 miljoen dollar beloofd door de internationale gemeenschap.

Samen met de epidemie flakkert het geweld tegen de bevolking door gewapende groepen weer op. Een groep van 18 ngo’s wijst er vrijdag op dat tienduizenden mensen daardoor genoodzaakt zijn hun dorpen te ontvluchten. “De ernst van het geweld maakt het bijzonder moeilijk om humanitaire hulp tot bij de Congolezen te krijgen”, aldus de ngo’s. Die wijzen er verder op dat in heel Congo 13 miljoen mensen nood hebben aan humanitaire hulp.

bron: Belga