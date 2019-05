Drie Palestijnen gedood in Gazastrook

Bij een Israëlische aanval op de Gazastrook zijn vrijdag twee Palestijnen omgekomen, een derde kwam om bij geweld langs de Gazastrook. Er raakten ook twee Israëlische soldaten gewond. Dat melden Palestijnse en Israëlische bronnen. Ten oosten van Khan Younes, in het zuiden van de Gazastrook, kwam een 19-jarige Palestijn om door Israëlisch geweervuur.

Elders in de Gazastrook kwamen een 33-jarige en een 29-jarige om bij een Israëlische aanval. Er vielen ook twee zwaargewonden. Er is niet verduidelijkt waar precies de twee doden vielen. Volgens het Israëlische leger ging het om represailles voor de verwondingen die twee Israëlische soldaten opliepen bij schermutselingen aan de grens. Nog volgens dat leger werd bij de aanval een militair doelwit van de islamistische beweging Hamas geviseerd. De gewapende tak van Hamas, de al-Qassambrigades, heeft in een communiqué laten weten dat de twee Palestijnen deel uitmaken van hun militie.

