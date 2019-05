Dopingartsen worden ‘dopingcontroleurs’

De dopingartsen die topsporters moeten controleren op het gebruik van verboden middelen worden voortaan ‘dopingcontroleurs’. Dat heeft de Vlaamse regering vandaag beslist. De nieuwe terminologie maakt de toegang tot het beroep flexibeler, zodat op termijn ook verpleegkundigen of kinesisten de controle kunnen doen. De ministerraad vervangt de term ‘controlearts’ in het Antidopingdecreet door de term ‘dopingcontroleur’. In principe gaat het om een aanpassing aan de terminologie die door het Wereldantidopingagentschap WADA wordt gebruikt, legt de woordvoerder van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) uit, maar de nieuwe term maakt de toegang tot het beroep ook flexibeler.

“Het is de bedoeling om dopingcontroles niet enkel voor te behouden aan artsen, maar ook andere profielen met bepaalde opleidingsvereisten toe te laten om erkend te worden als dopingcontroleur”, klinkt het in het besluit. Om welke beroepen dat gaat, moet later nog in een ministerieel besluit worden gegoten. Maar bijvoorbeeld verpleegkundigen of kinesisten komen in aanmerking, aldus het kabinet-Muyters.







Bloedafname moet wel nog altijd door een erkend arts gebeuren. De analyse van de stalen blijft voorbehouden voor het dopinglabo in Gent.

De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de Raad van State buigen zich nog over het besluit.

bron: Belga