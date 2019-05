De Bruyne (Manchester City) blijft out

Manchester City kan maandagavond in de competitiematch thuis tegen Leicester niet op Kevin De Bruyne rekenen. De Rode Duivel sukkelt nog met de spierblessure die hem al twee weken aan de kant houdt. “Ik weet niet of hij dit seizoen nog in actie komt. Voor komende maandag is hij niet beschikbaar”, vertelde Pep Guardiola vandaag tijdens een perspraatje.

De Bruyne viel op 20 april geblesseerd uit in de competitiematch tegen Tottenham (1-0 winst). Zonder de blonde middenvelder won City de stadsderby bij United (0-2) en tegen Burnley (0-1).







In competitie hebben de Citizens met nog twee speeldagen te gaan één punt voorsprong op Liverpool. Na de thuismatch tegen Leicester speelt City volgende week zondag (12 mei) op de slotspeeldag bij Brighton & Hove Albion. Daarna volgt nog de Cup Final (18 mei) tegen Watford.

Bron: Belga