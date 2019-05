David Goffin mag naar halve finales na slijtageslag tegen Malek Jaziri

David Goffin (ATP 25) heeft zich vandaag geplaatst voor de halve finales op het ATP-toernooi in het Portugese Estoril (gravel/524.340 euro). In de kwartfinales haalde de 28-jarige Luikenaar het in drie sets van de Tunesiër Malek Jaziri (ATP 75): 4-6, 7-6 (7/4) en 6-2 na 2 uur en 37 minuten. Het vierde reekshoofd boekte zo zijn derde zege op gravel dit seizoen. De jongste weken ging hij er zowel in Monte Carlo als Barcelona (waar hij in de eerste ronde bye was) in de tweede ronde uit.

Bij de laatste vier wacht nu de jonge Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 10), topreekshoofd in Portugal. In de onderlinge resultaten staat het 3-2 in het voordeel van de Athener, maar hun enige confrontatie op gravel werd wel door Goffin gewonnen, vorig jaar in Monte Carlo.







Bron: Belga