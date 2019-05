Champions League basket (m) – Antwerp Giants kan niet stunten tegen Tenerife en speelt geen finale in eigen huis

Antwerp Giants heeft vrijdagavond in een door net iets meer dan 17.000 basketliefhebbers tot de nok gevuld Sportpaleis de halve finale van de FIBA Champions League met 70-54 (rust: 31-26) verloren van het Spaanse Tenerife. Eerder vrijdagavond plaatste het Italiaanse Bologna zich al voor de finale ten koste van het Duitse Bamberg. In de eerste minuten was het gelijk opgaand, maar dan sloegen de Giants een eerste betekenisvolle kloof. Na het eerste kwart stond het 12-20 in het voordeel van de Antwerpenaren. Daarna schakelde Tenerife echter een stevige versnelling hoger. Het liet de bal veel sneller rondgaan en Antwerp maakte slechts zes punten in het tweede kwart om met een 31-26 achterstand te gaan rusten.

Zich herpakken zat er in het begin van de tweede helft niet meteen in voor de Giants. Tenerife bleef domineren en stond na 25 minuten voor het eerst tien punten voor: 41-31. Daarna volgde een betere periode van de mannen van coach Roel Moors, en bij het ingaan van het laatste kwart stond het 47-42. Het leek zo nog even spannend te gaan worden, maar in de laatste tien minuten zette Tenerife zijn turbo weer aan en was het onhoudbaar. De eindstand bedroeg 70-54.

Uitblinker bij Tenerife was Nicolas Brussino met 17 punten, 4 rebounds en 3 assists. Onze landgenoot Pierre-Antoine Gillet speelde 23 minuten en was daarbij goed voor 11 punten en 6 rebounds. Aan Antwerpse zijde waren zowel Jae’Sean Tate als Tyler Kalinoski goed voor 13 punten.

Zondag staat in Antwerpen eerst de wedstrijd om de derde plaats op het menu (15u), de finale volgt om 18 uur.

bron: Belga