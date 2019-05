Champions League basket (m) – Antwerp Giants beginnen met vertrouwen aan Final Four

Vrijdagavond (om 21u15) snijden de Antwerp Giants een nieuw hoofdstuk aan van hun sprookje in de Champions League basketbal. Dan treffen Ismaël Bako en co. in het Sportpaleis het Spaanse Tenerife in de halve finales. Donderdag toonden de Giants zich alvast strijdvaardig voor de eindfase van het kampioenenbal. Coach Roel Moors wil zich niet verstoppen. “Als je in de Final Four geraakt, moet je ambitieus durven zijn”, verklaarde de Antwerpse T1. “We beseffen wel dat Antwerp geen favoriet is, maar dat waren we in geen enkele wedstrijd in deze competitie. We geloven in elkaar, maar het talent, de kwaliteit en de mentale sterkte zijn er ook om dat te concretiseren. Er komt veel volk, de sfeer zal fantastisch zijn. Het wordt één groot feest.”

Paris Lee blaakt van vertrouwen. “Wij zijn er klaar voor, maar dat geldt ook voor de andere teams”, zei de spelverdeler. “Toch wil ik geen nederlaag lijden. Ik zie ons niet verliezen dit weekend, ook al zijn we de underdog. Behalve de Giants-fans gelooft niemand in een eindzege van Antwerp. Maar dat is de best mogelijke positie. Ik wil iedereen verrassen, en daarna zullen wij die trofee vasthouden.”

De eerste opponent van de Antwerp Giants is Tenerife, het nummer negen van de Spaanse hoogste divisie en in 2017 eindwinnaar in de eerste editie van het kampioenenbal. Het team van Belgian Lion Pierre-Antoine Gillet is de favoriet in het duel met de Giants. “We hopen het feest hier te vergallen”, zei de Spaanse coach Txus Vidorreta.

Voor ongeveer 18.000 toeschouwers in het Sportpaleis kunnen de Sinjoren verder reclame maken voor het Belgisch basketbal. De Giants schopten het vanuit de kwalificaties tot bij de laatste vier van de Champions League, een primeur voor een Belgische club. Ook in eigen land gaat het de Giants voor de wind. Ze wonnen de Beker van België en staan samen met Oostende aan de leiding in de EuroMillions Basketball League.

In de andere halve finale, die vrijdag doorgaat vanaf 18u30, staat het Italiaanse Bologna tegenover het Duitse Bamberg. De finale vindt zondag plaats om 18u. De wedstrijd om de derde plaats staat drie uur eerder op het programma.

Bron: Belga