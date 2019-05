ATP Estoril – David Goffin blikt vooruit op halve finale: “Wedstrijden tegen Tsitsipas altijd lastig”

David Goffin (ATP 25) klopte vrijdag in de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Portugese Estoril (gravel/524.340 euro) de Tunesiër Malek Jaziri (ATP 75) met 4-6, 7-6 (7/4) en 6-2. “Ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen, want het was met veel hoogtes en laagtes”, zei de Luikenaar na afloop.

“Makkelijk was het niet”, deed Goffin zijn wedstrijdverhaal. “Ik begon telkens goed aan de set en nam een break voorsprong, maar hij kwam altijd terug omdat ik niet goed serveerde. Dat laatste was in de derde set beter en dat heeft geholpen. Het merendeel van de tijd bepaalde ik het spel, maar ik heb enkele fouten gemaakt die hem toelieten om zich te herpakken. Uiteindelijk telt de overwinning en die is gelukkig voor mij.”

In de halve finales wacht Goffin een lastigere klus, want zaterdag treft hij de Griekse nummer tien van de wereld Stefanos Tsitsipas. “Dat zijn altijd al lastige partijen geweest, zowel indoor als outdoor en op gravel”, aldus Goffin. “Het is een extreem getalenteerde speler die geweldig aan het seizoen begonnen is. Ik weet dus dat het lastig zal worden, maar een halve finale tegen een toptienspeler is altijd leuk. Ik ga proberen te ontspannen en goed te tennissen.”

bron: Belga