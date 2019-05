Antwerpen is in 2023 gaststad voor WK turnen

Antwerpen is door de Internationale Gymnastiekfederatie aangeduid als gaststad voor het WK artistieke gymastiek (toestelturnen) van 2023. Het evenement zal van 29 september tot 8 oktober 2023 plaatsvinden in het Sportpaleis. Het zal in 2023 precies tien jaar geleden zijn dat Antwerpen het WK turnen mocht organiseren. In 2001 was Gent gaststad. Ook in 1903 vond de wereldtitelstrijd, toen de eerste editie, plaats in de Scheldestad. Vorig jaar was Antwerpen dan weer het decor voor het WK acrobatische gymnastiek.

“Met trots slaan Gymfed, de Vlaamse overheid en de Stad Antwerpen 10 jaar na de laatste editie de handen opnieuw in elkaar voor een onvergetelijk topsportevenement”, stelt Gymnastiekfederatie Vlaanderen vrijdag. “Dit preolympisch WK is de belangrijkste en grootste gymnastiekcompetitie in 2023. Naast de wereldtitels mikken de beste seniorgymnasten bij de dames en heren in Antwerpen namelijk ook op de laatste teamtickets voor de Olympische Spelen die in 2024 in Parijs plaatsvinden.”







Er zullen aan het WK zo’n 500 atleten uit ruim 80 landen deelnemen.

Bron: Belga