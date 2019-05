Alison Van Uytvanck geraakt niet voorbij halve finales

Alison Van Uytvanck (WTA 52) heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de finale van het WTA-toernooi in de Marokkaanse hoofdstad Rabat (gravel/250.000 euro). In de tweede halve finale van de dag ging onze landgenote in twee sets onderuit Griekse Maria Sakkari (WTA 51), die een ronde eerder titelverdedigster en topreekshoofd Elise Mertens (WTA 18) uit het toernooi had gekegeld: twee keer 6-4 na anderhalf uur.

In de finale neemt Sakkari het zaterdag op tegen de Britse Johanna Konta (WTA 47), die het in de halve finales in twee sets haalde van de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 43): 6-2 en 7-6 (9/7).







Voor Konta wordt het de eerste gravelfinale in haar carrière. De voormalige nummer vier van de wereld is in Marokko op jacht naar haar vierde WTA-titel. Bij Sakkari staat de teller nog op nul toernooizeges. Ze speelt haar tweede WTA-finale na een eerdere verloren finale, vorig jaar in San Jose.

Bron: Belga