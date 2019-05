Achttien burgers gedood in dubbele hinderlaag in Mali

Gewapende individuen hebben 18 burgers gedood in twee hinderlagen op twee dagen tijd in eenzelfde gemeenschap in het centrum van Mali, waar jihadisten actief zijn. Dat is vernomen bij lokale politici en een veiligheidsbron. Woensdag zijn 12 burgers omgebracht in het dorp Tigula. Gisteren zijn zes andere burgers gedood door dezelfde mannen, zei een politicus van de landelijke gemeenschap Mondoro, waar het dorp toe behoort.

Een ander gemeenteraadslid bevestigde de feiten en de dodentol. Die zei dat woensdag een legervoertuig ontplofte, waarbij een soldaat om het leven kwam. “De dorpeling hoorde de explosie en liepen naar de plaats om de militairen te redden, toen de terroristen hen executeerden”, aldus het gemeenteraadslid.







Zes andere burgers gingen gisteren de eerste groep zoeken omdat ze van hen niets meer hadden gehoord. Zij zijn op hun beurt “door de terroristen gedood”.

Een veiligheidsbron bevestigde dat 18 burgers zijn gedood, maar maakte geen melding van een omgekomen soldaat.

Het noorden van Mali kampte sinds het voorjaar van 2012 met jihadistische groepen die aan terreurnetwerk al Qaeda zijn gelinkt. Een internationale militaire interventie, gelanceerd in januari 2013 op initiatief van Frankrijk, verjaagde ze voor het grootste deel. Grote delen van het land zijn nog niet onder controle van de Malinese, Franse en VN-troepen, ondanks de ondertekening van een vredesakkoord uit 2015 om de jihadisten definitief te isoleren.

Bron: Belga