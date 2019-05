Weduwe schrijft hartverscheurende brief aan dief van haar gsm

Een oudere vrouw heeft een brief aan haar voordeur geplakt met een boodschap voor de dief van haar gsm. Op dat toestel stonden immers de laatste videobeelden van haar overleden man.

Twee weken geleden drong een inbreker binnen in het appartement van een weduwe. De vrouw was op dat moment in de tuin aan het werken, en de inbreker ging ervandoor met haar gsm. Daarop stonden de allerlaatste videobeelden van haar overleden echtgenoot, die in september stierf.

Erg belangrijk voor de hele familie







In een poging haar gsm-toestel terug te krijgen, schreef ze een brief aan de dief en plakte die op haar voordeur van haar appartement in Willenhall, in het Engelse graafschap West Midlands. “Aan diegene die twee weken geleden in mijn appartement inbrak en mijn zilverkleurige IMO-gsm met een Captain Jack-sticker op de achterkant stal, geef hem alstublieft terug. De allerlaatste videobeelden van mijn overleden echtgenoot staan erop. De video werd gemaakt met Kerstmis in 2017, en hij overleed in september 2018, dus dit is het laatste aandenken dat we van hem hebben. Ik ben de enige die de video had, dus kan je je inbeelden hoeveel het betekent voor mijn familie. Alstublieft, geef de gsm terug, samen met de simkaart”, klinkt het.

Lokale politicus Eddie Hughes zag de boodschap hangen en plaatste het op Twitter. “Triestige boodschap op de voordeur van een appartement in Willenhall. Ik hoop dat haar gsm wordt teruggegeven”, schreef hij erbij.