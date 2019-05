VIDEO. Border collie redt chihuahua van verplettingsdood

Een kleine chihuahua is aan een gruwelijke dood ontsnapt dankzij zijn maatje. De eigenaar van de honden reed nietsvermoedend achteruit in de richting van de hond.

“Ik zag iets in mijn spiegel en dacht dat ik mijn hond had verpletterd”, vertelt de anonieme eigenaar in het filmpje dat verscheen op het Britse Daily Mail. Op de beelden zie je hoe een border collie met een formidabel snelle reflex naar de chihuahua toeloopt en hem in veiligheid brengt, gelukkig maar!