SpongeBob blaast 20 kaarsjes uit

Hij woont in een ananas diep in de zee. Sponge-Bob-Square-Pants. De vierkante, goedlachse spons mag twintig kaarsjes uitblazen. In 1999 zond de Amerikaanse jongerenzender Nickelodeon voor het eerst een aflevering over de onderwateravonturen van het gele figuurtje uit. De serie toont het dagelijkse leven van de immer vrolijke SpongeBob die werkt als kok bij ‘De Krokante Krab’. Zijn beste vriend is de domme, maar sympathieke zeester Patrick Ster die twee huizen verder woont. Tussen de twee maatjes in woont Octo Tentakel, een chagrijnige octopus die geobsedeerd is door schilderen en het bespelen van zijn klarinet. Hij heeft een grondige hekel aan SpongeBob en wil liefst zo snel mogelijk verhuizen.

Lex Passchier en Jan Nonhof, die de stemmen inspreken van respectievelijk SpongeBob en Octo, begrijpen het succes van de serie. “De humor die in de serie zit is universeel en voor alle leeftijden”, laat Passchier weten aan nu.nl. De twee acteurs vonden de cartoon initieel wel wat apart. “De eerste kennismaking was bizar. Ik dacht ‘waar zit ik nou in godsnaam naar te kijken?’ Het sneeuwt onder water!”, lacht Nonhof.

“De serie is niet lastig voor de stem maar wel voor het hoofd”

Bij ons staat SpongeBob vooral bekend door zijn hoge, schelle lach. “De Amerikaanse Spongebob klinkt iets elektronischer, alsof er een filtertje over zijn stem zit. Ik vind onze stemmen veel kleurrijker en meer naturel klinken”, vindt Passchier. Voor hem is het inspreken van SpongeBobs stem niet zo moeilijk, maar de vierkante spons zorgt wel voor andere uitdagingen. “Voor mijn stem is het niet zwaar. Het is eerder pijn aan mijn hoofd. Het is zo veel, zo druk. Hij is is zo energiek dat alles op volle kracht moet draaien.”

Vieren

In de zomer plant Nickelodeon de verjaardag van de vierkante spons te vieren met een speciale aflevering getiteld ‘SpongeBob’s Big Birthday Blowout’. De stemacteurs zullen menselijke versies spelen van SpongeBob en zijn vrienden in een mix van live action en animatie. De bedenker van het goedlachse figuurtje, animator en marien bioloog Steven Hillenburg, overleed vorig jaar aan de gevolgen van de spierziekte ALS.