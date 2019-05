Dit verrassende effect heeft nagelbijten op je lichaam

Nagelbijten wordt over het algemeen niet gezien als een positieve eigenschap. Het ziet er nu eenmaal niet zo elegant uit en hygiënisch is anders. Maar verknochte nagelbijters weten hoe moeilijk het is om ermee te stoppen. Nu blijkt dat het al bij al niet zo erg is als het lijkt. Sterker nog, nagelbijten zou zelfs goed voor je zijn.

Laten we duidelijk wezen: nagelbijten en duimen hebben niet alleen voordelen. Je tanden kunnen ervan verschuiven of beschadigen. Je nagels groeien vaak minder mooi terug omdat je nagelbed beschadigd is door al dat gebijt. Kleine wondjes aan je vingers kunnen bovendien infecties zoals paronychia met zich meebrengen. Het is dus niet de bedoeling dat we massaal beginnen met nagelbijten en duimzuigen – laat dit artikel hoogstens een hart onder de riem vormen voor ware nagelbijtverslaafden.

Immuunsysteem







Het wetenschappelijk magazine Pediatrics publiceerde een onderzoek waaruit blijkt dat nagelbijters over een beter immuunsysteem beschikken. Tijdens de studie werden de levens van 1.000 mensen bestudeerd, waarvan ongeveer een derde ofwel op zijn nagels beet, ofwel op zijn duim zoog. Hun immuunsysteem was duidelijk beter ontwikkeld. Dat geldt vooral voor zij die al nagelbijten sinds hun kindertijd, omdat de ‘slechte’ gewoonte je in contact brengt met talloze ziektekiemen. Hoewel we onze kinderen steevast tegen virussen en bacteriën proberen te beschermen door hen te leren dat iets ‘vies’ is, blijkt dat in praktijk niet helemaal terecht. Kleine hoeveelheden ziektekiemen zorgen er namelijk voor dat je weerstand beter wordt. Laat je kind dus vooral lekker doen en stel je niet te beschermend op. Een beetje bacteriën doen meer goed dan slecht!