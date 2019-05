Dankzij deze toevoeging worden Crocs nog lelijker

Crocs hebben sinds hun opkomst al heel wat stof doen opwaaien. Langs de ene kant zijn ze zonder twijfel comfortabel, makkelijk schoon te maken en de go-to voor heel wat beroepen. Langs de andere kant snappen we ook waarom velen ze afgrijselijk vinden – het zijn en blijven plastic sloefen. Maar het kan blijkbaar nog erger.

De nieuwste toevoeging aan de Crocs is helemaal mee met z’n tijd. In samenwerking met het Japanse merk Beams werd een speciale uitgave van de plastic schoen ontwikkeld, inclusief ‘heuptasje’ dat aan de schoen bevestigd wordt.

Enkeltasje







De speciale Crocs zijn in twee verschillende kleuren beschikbaar. Ofwel heb je de paarse schoen met appelblauwzeegroen tasje, ofwel andersom. De heuptas bevestig je in dit geval trouwens niet rond je heupen, maar aan het hielstuk van de Crocs. Je kan er bijvoorbeeld een pakje kauwgum of een lippenstift in kwijt – geen plaats voor smartphones helaas. De samenwerking tussen Crocs en Beams bevat verder nog schoenen met kwastjes, zonnekleppen en diamanten. Keuze genoeg dus en elke Crocs-fan vindt ongetwijfeld z’n gading in de collectie.