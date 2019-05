CHECK-IN. Een zomer in de Franse Alpen… zonder je moe te maken

Het hooggebergte met zijn scherpe pieken en eeuwige sneeuw heeft de mens altijd al gefascineerd. En het is heus niet alleen weggelegd voor alpinisten. Er zijn een heleboel manieren om zonder al te veel moeite de top, of toch bijna, te bereiken.

Relaxed…

Aiguille du Midi (Chamonix)







Met zijn 3.842 meter is de Aiguille du Midi, in Chamonix, een van de imposante toppen van het Mont Blanc-massief. Twee kabelbanen brengen je in een paar minuten naar boven.

Hoog boven het wolkendek ontdek je een expo over de activiteiten in het hooggebergte. En er zijn meerdere terrassen om te genieten van de omringende toppen en de vallei. ‘Le pas dans le vide’ (letterlijk ‘de stap in de afgrond’) is een cabine van plexiglas, van waaruit je een duizelingwekkend zicht van enkele honderden meters in de dieperik krijgt.

Panoramische kabelbaan (Tignes)

Wie droomt er niet van om te genieten van adembenemende panorama’s in de cabine van een kabelbaan? In Tignes kan het: elke zomer is de kabelbaan naar de gletsjer voorzien van een terras. Op een paar minuten sta je 3.456 meter hoog. Tijdens de klim geniet je van een prachtig 360° uitzicht op de toppen van het Parc de la Vanoise.

Aan de start en de finish kan je rondwandelen in een informatiecentrum over de ijswereld, Altitude Experiences. Bezoekers leren er meer over het hooggebergte en zijn ecosysteem. De focus ligt op de vorming van gletsjers… terwijl die van de berg onder de kabelbaan jaar na jaar verkleint onder invloed van de klimaatverandering.

… of sportief

Overnachten in een berghut (Col du Palet)

Vanuit Tignes bereik je makkelijk de Col du Palet. De gelijknamige berghut ligt aan de voet van grasrijke hellingen en kijkt uit over een meer. Je kan hier overnachten en voor dag en dauw weer vertrekken. Kwestie van eens te proeven van de ambiance van een echte berghut.

Van daaruit kan je meerdere tochten maken, waaronder de beklimming van de Pointe de la Vallaisonnay, tot 3.020 meter hoog. Je begint tussen de weilanden, maar de klim naar de top is pas echt indrukwekkend en geeft je een voorsmaakje van wat bergbeklimmen is.

Charmante bivak (Lacs des Chéserys)

De Meren van Chéserys, boven Chamonix en met uitzicht op de Mont Blanc, bieden een van de mooiste uitzichten op de Alpen. En goed nieuws: je kan er overnachten! Er zijn verschillende mogelijkheden, maar de indrukwekkendste is ongetwijfeld vanuit Tré le Champ le Haut, boven Argentière. Van daaruit stijg je 800 meter naar de meren. Het pad slingert tussen de bomen en de voet van een klif. Daarna klim je via enkele ladders naar boven. Eenmaal bij het meer, hoef je gewoon maar je tentje op te stellen. Wie het aandurft om de nacht door te brengen in de bergen, wordt beloond met een ontbijt met een duizelingwekkend uitzicht.

Camille Goret