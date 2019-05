Biopic over seriemoordenaar Ted Bundy vandaag op Netflix

Zac Efron kruipt in de huid van seriemoordenaar Ted Bundy in de nieuwe film ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’ die vanaf vandaag te zien is op Netflix. De streamingdienst had de rechten verworven voor een kleine 8 miljoen euro, waardoor de film dus niet zal uitkomen op het grote, maar wel op het kleine scherm.

Al wie van gruwel en moordverhalen houdt, kan vanaf vandaag terecht bij de film ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’ op Netflix. De film vertelt het verhaal van Ted Bundy, een van de meest tot de verbeelding sprekende seriemoordenaars die Amerika ooit gekend heeft. Acteur Zac Efron kruipt in de huid van een man die naar verluidt tot wel honderd vrouwen heeft gedood. Regisseur Joe Berlinger regisseerde eerder al de true crime-documentairereeks ‘Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes’ die een hit was op Netflix.

Te idealiserend







Toen de trailer voor de film werd losgelaten op het publiek, kwam er meteen een storm van kritiek. De makers werden ervan beschuldigd Bundy op te hemelen en hem voor te stellen als een actiefiguur in plaats van als een geesteszieke seriemoordenaar. De film focust immers niet op Bundy’s gruweldaden, maar op zijn relatie met zijn vaste vriendin. Ook vonden velen dat Efrons vertolking van de moordenaar te charmant en te charismatisch is. Die eigenschappen schreven Bundy’s slachtoffers hem destijds nochtans wel toe. Volgens de Daily Mail was dit de moeilijkste rol die de acteur ooit heeft gespeeld. “Het was de eerste keer dat ik mijn mentale gezondheid zo onder druk moest zetten.”