Babyboom: Blake Lively en Keira Knightley kondigen zwangerschap aan

Het is een vruchtbare dag voor Hollywood. Enkele uren nadat Blake Lively haar zwangerschap officieel aankondigde, toonde ook Keira Knightley vol trots haar bolle buikje. Beide actrices kozen ervoor om hun zwangerschap niet via sociale media, maar op de rode loper bekend te maken.

Blake Lively

Blake Lively verscheen samen met haar man Ryan Reynolds bij de première van de film ‘Detective Pikachu’ in New York. Dat deed ze met een brede glimlach, in een gele jurk en met een duidelijk zichtbare baby bump. Het koppel heeft al twee kinderen, James (4) en Inez (2), en liet eerder weten graag een groot gezin te hebben. Dankzij deze derde spruit zijn ze alvast goed op weg!

Keira Knightley







Ook Keira Knightley koos ervoor om de medeling in real life te doen. De voormalige ‘Pirates of the Caribbean’-actrice deed dat tijdens een evenement van Chanel in Parijs. Haar prachtige Chanel-jurk liet er geen twijfel over bestaan: zij en manlief James Righton zijn in blijde verwachting van een kindje. De twee hebben al een dochtertje, Edie, dat deze maand vier wordt.